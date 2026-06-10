Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Index-Bewegung

Für den NASDAQ 100 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,40 Prozent fester bei 29.191,87 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,783 Prozent fester bei 28.731,16 Punkten, nach 28.508,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 29.258,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.548,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,985 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 29.320,66 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Wert von 24.965,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.860,80 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lam Research (+ 11,35 Prozent auf 358,33 USD), KLA-Tencor (+ 11,25 Prozent auf 2.375,82 USD), Applied Materials (+ 9,56 Prozent auf 544,53 USD), Arm (+ 8,44 Prozent auf 333,37 USD) und ASML (+ 8,02 Prozent auf 1.873,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Atlassian (-3,97 Prozent auf 87,91 USD), Adobe (-3,70 Prozent auf 224,75 USD), Workday (-3,29 Prozent auf 132,95 USD), Autodesk (-3,06 Prozent auf 214,51 USD) und Diamondback Energy (-2,80 Prozent auf 191,05 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.810.141 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,365 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,30 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net