Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

04.09.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 29.544,16 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29.539,57 Zählern und damit 0,194 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29.482,32 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29.440,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.655,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,476 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.733,16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30.407,81 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Stand von 23.633,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,21 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sandisk (+ 11,90 Prozent auf 1.740,00 USD), Astera Labs (+ 9,75 Prozent auf 310,40 USD), Nebius (+ 7,48 Prozent auf 226,39 USD), KLA (+ 7,32 Prozent auf 185,60 USD) und Marvell Technology (+ 7,05 Prozent auf 223,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Tesla (-5,92 Prozent auf 354,08 USD), Thomson Reuters (-5,44 Prozent auf 105,68 USD) und Synopsys (-5,40 Prozent auf 393,84 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33.481.196 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,17 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net