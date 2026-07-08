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NASDAQ 100-Kursentwicklung

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
275.00 EUR -7.90 EUR -2.79 %
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Arm Holdings
292.50 EUR 32.50 EUR 12.5 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
346.00 EUR 9.00 EUR 2.67 %
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Axon Enterprise
511.00 EUR -15.00 EUR -2.85 %
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Comcast Corp. (Class A)
20.00 EUR -0.32 EUR -1.57 %
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Costco Wholesale Corp.
830.70 EUR 5.80 EUR 0.70 %
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CrowdStrike
173.64 EUR 7.68 EUR 4.63 %
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Diamondback Energy Inc
156.34 EUR -0.62 EUR -0.40 %
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Kraft Heinz Company
21.78 EUR -0.13 EUR -0.62 %
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Lam Research Corp.
310.80 EUR 18.30 EUR 6.26 %
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Lumentum Holdings Inc
701.70 EUR 91.30 EUR 14.96 %
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NVIDIA Corp.
177.86 EUR -1.58 EUR -0.88 %
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PepsiCo Inc.
120.70 EUR -4.30 EUR -3.44 %
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Sandisk Corp
1,620.00 EUR 130.00 EUR 8.72 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,727.10 USD 474.53 USD 1.62 %
News | Analysen

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,62 Prozent auf 29.727,10 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent stärker bei 29.486,61 Punkten, nach 29.252,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.773,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29.398,47 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,512 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.084,50 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 25.082,09 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 22.864,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,94 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 11,13 Prozent auf 785,77 USD), Arm (+ 9,20 Prozent auf 327,87 USD), Sandisk (+ 7,59 Prozent auf 1.858,27 USD), Astera Labs (+ 6,18 Prozent auf 417,45 USD) und Lam Research (+ 6,01 Prozent auf 353,17 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Costco Wholesale (-4,21 Prozent auf 912,97 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,31 Prozent auf 312,79 USD), PepsiCo (-3,26 Prozent auf 137,86 USD), Axon Enterprise (-2,97 Prozent auf 582,00 USD) und Diamondback Energy (-2,47 Prozent auf 182,00 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.968.513 Aktien gehandelt. Mit 4,165 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie hat mit 6,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets