Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

NASDAQ-Handel im Fokus

20.07.26 22:32 Uhr

Beim NASDAQ 100 standen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 28.604,23 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,974 Prozent auf 28.871,16 Punkte an der Kurstafel, nach 28.592,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 29.017,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.590,40 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ 100 30.406,19 Punkte auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 26.590,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.065,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,48 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 4,47 Prozent auf 765,55 USD), Teradyne (+ 3,54 Prozent auf 333,76 USD), Axon Enterprise (+ 3,37 Prozent auf 527,48 USD), Marvell Technology (+ 3,32 Prozent auf 194,94 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,13 Prozent auf 97,82 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Warner Bros Discovery (-3,76 Prozent auf 25,86 USD), SpaceX (-3,34 Prozent auf 119,85 USD), Tesla (-2,96 Prozent auf 369,57 USD), Palo Alto Networks (-2,79 Prozent auf 348,66 USD) und Rocket Lab (-2,78 Prozent auf 65,74 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.243.830 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,84 erwartet. Mit 6,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net