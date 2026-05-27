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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

28.05.26 20:02 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.921,3 PKT 246,6 PKT 0,92%
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Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,89 Prozent höher bei 26.912,94 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,044 Prozent auf 26.686,53 Punkte an der Kurstafel, nach 26.674,73 Punkten am Vortag.

Bei 26.588,52 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26.928,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 24.663,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.668,21 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Stand von 19.100,94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,83 Prozent nach oben. Bei 26.928,93 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nortech Systems (+ 14,94 Prozent auf 16,00 USD), American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), AMERCO (+ 12,61 Prozent auf 58,60 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,78 Prozent auf 5,79 USD) und Repligen (+ 10,53 Prozent auf 125,09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Photronics (-34,31 Prozent auf 35,15 USD), Donegal Group B (-11,99 Prozent auf 16,67 USD), Synopsys (-8,69 Prozent auf 480,20 USD), ADTRAN (-6,82 Prozent auf 14,50 EUR) und American Superconductor (-6,55 Prozent auf 49,23 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.193.237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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