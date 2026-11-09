Zuversicht in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen nachmittags zu
Der NASDAQ Composite performt heute positiv.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 2,60 Prozent auf 25.218,58 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,806 Prozent fester bei 24.777,44 Punkten in den Handel, nach 24.579,42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25.272,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.762,57 Punkten lag.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 27.366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26.690,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.004,54 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,53 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 18,60 Prozent auf 12,05 USD), CIENA (+ 16,63 Prozent auf 269,19 USD), Modine Manufacturing (+ 14,97 Prozent auf 105,07 USD), Monolithic Power Systems (+ 14,53 Prozent auf 1.363,38 USD) und TTM Technologies (+ 13,44 Prozent auf 75,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23,63 Prozent auf 30,11 USD), Americas Car-Mart (-13,19 Prozent auf 1,25 USD), Donegal Group B (-9,67 Prozent auf 24,48 USD), NVIDIA (-5,18 Prozent auf 176,98 USD) und Ceva (-4,76 Prozent auf 25,81 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.390.648 Aktien gehandelt. Mit 4,454 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com