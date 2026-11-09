Zuversicht in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen nachmittags zu

NASDAQ Composite aktuell

09.11.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite performt heute positiv.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 2,60 Prozent auf 25.218,58 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,806 Prozent fester bei 24.777,44 Punkten in den Handel, nach 24.579,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25.272,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.762,57 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 27.366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26.690,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.004,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,53 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 18,60 Prozent auf 12,05 USD), CIENA (+ 16,63 Prozent auf 269,19 USD), Modine Manufacturing (+ 14,97 Prozent auf 105,07 USD), Monolithic Power Systems (+ 14,53 Prozent auf 1.363,38 USD) und TTM Technologies (+ 13,44 Prozent auf 75,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23,63 Prozent auf 30,11 USD), Americas Car-Mart (-13,19 Prozent auf 1,25 USD), Donegal Group B (-9,67 Prozent auf 24,48 USD), NVIDIA (-5,18 Prozent auf 176,98 USD) und Ceva (-4,76 Prozent auf 25,81 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.390.648 Aktien gehandelt. Mit 4,454 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net