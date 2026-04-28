Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mit Zuschlägen

Index-Performance im Fokus

Für den NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,72 Prozent auf 24.851,71 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,757 Prozent auf 24.859,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24.673,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.859,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.491,83 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,210 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20.794,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, mit 23.461,82 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17.446,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,96 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.899,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 16,10 Prozent auf 19,25 USD), QUALCOMM (+ 15,42 Prozent auf 180,06 USD), TTM Technologies (+ 13,32 Prozent auf 155,81 USD), Harmonic (+ 10,95 Prozent auf 11,45 USD) und 3D Systems (+ 9,95 Prozent auf 2,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-16,99 Prozent auf 16,42 USD), InterDigital (-14,47 Prozent auf 301,65 USD), World Acceptance (-9,48 Prozent auf 138,72 USD), Sangamo Therapeutics (-6,40 Prozent auf 0,12 USD) und NETGEAR (-5,45 Prozent auf 24,48 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26.997.455 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,439 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net