DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7100 +0,3%Nas24.912 +1,0%Bitcoin65.135 +0,4%Euro1,1737 +0,5%Öl114,0 -6,3%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Wall Street höher -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
April 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat April 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mit Zuschlägen

30.04.26 20:02 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mit Zuschlägen | finanzen.net

Für den NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2,04 EUR 0,19 EUR 9,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
16,18 USD -3,60 USD -18,20%
Charts|News|Analysen
Gilead Sciences Inc.
109,66 EUR -0,78 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harmonic Inc.
8,66 EUR 0,08 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
InterDigital IncShs
295,80 EUR -2,10 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
14,20 EUR 0,30 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NETGEAR Inc.
22,00 EUR 0,80 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
171,14 EUR -6,74 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
153,16 EUR 20,96 EUR 15,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,09 EUR 0,03 EUR 60,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,64 USD 0,11 USD 2,32%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
141,68 EUR 6,22 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
140,70 EUR 24,90 EUR 21,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
World Acceptance Corp.
130,00 EUR -1,00 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.920,0 PKT 246,7 PKT 1,00%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,72 Prozent auf 24.851,71 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,757 Prozent auf 24.859,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24.673,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.859,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.491,83 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,210 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20.794,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, mit 23.461,82 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17.446,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,96 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.899,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 16,10 Prozent auf 19,25 USD), QUALCOMM (+ 15,42 Prozent auf 180,06 USD), TTM Technologies (+ 13,32 Prozent auf 155,81 USD), Harmonic (+ 10,95 Prozent auf 11,45 USD) und 3D Systems (+ 9,95 Prozent auf 2,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-16,99 Prozent auf 16,42 USD), InterDigital (-14,47 Prozent auf 301,65 USD), World Acceptance (-9,48 Prozent auf 138,72 USD), Sangamo Therapeutics (-6,40 Prozent auf 0,12 USD) und NETGEAR (-5,45 Prozent auf 24,48 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26.997.455 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,439 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen