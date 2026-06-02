Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Gewinnzone

NASDAQ Composite-Entwicklung

NASDAQ Composite-Handel am Donnerstag.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent fester bei 26.902,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,02 Prozent tiefer bei 26.579,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.853,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26.554,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.902,28 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,187 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25.067,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.807,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19.460,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,78 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 10,49 Prozent auf 119,63 USD), AngioDynamics (+ 5,89 Prozent auf 11,86 USD), Myriad Genetics (+ 5,57 Prozent auf 4,65 USD), Integra LifeSciences (+ 5,40 Prozent auf 16,97 USD) und Cerus (+ 5,26 Prozent auf 2,80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-16,36 Prozent auf 16,00 USD), CIENA (-15,28 Prozent auf 525,61 USD), 3D Systems (-13,43 Prozent auf 3,13 USD), QUALCOMM (-3,56 Prozent auf 241,11 USD) und AAON (-3,15 Prozent auf 143,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18.615.102 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,644 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,53 zu Buche schlagen. Mit 13,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net