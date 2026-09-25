Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Gewinnzone

NASDAQ Composite-Entwicklung

25.09.26 20:02 Uhr

NASDAQ Composite-Handel am Freitag.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent fester bei 27.084,48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,117 Prozent höher bei 26.970,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 26.939,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26.876,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.122,76 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26.151,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.358,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.384,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,56 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.288,79 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Veeco Instruments (+ 7,33 Prozent auf 48,78 USD), Synaptics (+ 5,96 Prozent auf 102,59 USD), ON Semiconductor (+ 5,95 Prozent auf 77,51 USD), QUALCOMM (+ 5,38 Prozent auf 204,71 USD) und Akamai (+ 5,29 Prozent auf 116,25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Americas Car-Mart (-18,38 Prozent auf 1,11 USD), BlackBerry (-7,73 Prozent auf 8,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-6,22 Prozent auf 20,80 USD), TransAct Technologies (-3,46 Prozent auf 4,74 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,44 Prozent auf 10,80 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9.095.350 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,774 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 18,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net