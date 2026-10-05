Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

NASDAQ-Handel im Fokus

05.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite entwickelt sich aktuell positiv.

Um 17:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,76 Prozent auf 27.398,68 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent fester bei 27.225,93 Punkten in den Handel, nach 27.190,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 27.223,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27.407,52 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 26.506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25.832,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.780,51 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,92 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.407,52 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit inTest (+ 15,39 Prozent auf 14,17 USD), Autodesk (+ 5,53 Prozent auf 223,72 USD), SpaceX (+ 4,91 Prozent auf 166,77 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,82 Prozent auf 11,75 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4,74 Prozent auf 37,59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil 3D Systems (-7,54 Prozent auf 3,50 USD), SMC (-5,80 Prozent auf 458,75 USD), Werner Enterprises (-3,62 Prozent auf 34,07 USD), Comtech Telecommunications (-3,41 Prozent auf 1,28 USD) und Ceragon Networks (-3,21 Prozent auf 2,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.402.734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net