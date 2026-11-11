Zuversicht in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

NASDAQ Composite-Kursverlauf

11.11.26 20:02 Uhr

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,18 Prozent nach oben auf 25.612,34 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,53 Prozent auf 25.448,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25.065,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25.649,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.326,69 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27.366,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.445,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.468,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 23,61 Prozent auf 48,59 USD), FormFactor (+ 14,66 Prozent auf 98,18 USD), Americas Car-Mart (+ 14,48 Prozent auf 1,00 USD), Amkor Technology (+ 13,40 Prozent auf 39,09 USD) und TTM Technologies (+ 11,86 Prozent auf 80,80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen PetMed Express (-9,92 Prozent auf 1,09 USD), Donegal Group B (-9,07 Prozent auf 24,87 USD), Nissan Motor (-5,59 Prozent auf 1,78 USD), AmeriServ Financial (-4,46 Prozent auf 4,50 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,40 Prozent auf 3,41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35.880.783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net