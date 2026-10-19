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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
53.72 EUR 5.44 EUR 11.27 %
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Cogent Communications Holdings Inc
7.62 EUR 0.54 EUR 7.60 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.15 EUR 0.05 EUR 0.62 %
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Covenant Transport Inc.
27.80 EUR 0.40 EUR 1.46 %
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Gladstone Commercial Corp.
10.55 EUR -0.80 EUR -7.05 %
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inTest Corp.
11.30 EUR 0.10 EUR 0.89 %
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Myriad Genetics Inc.
3.49 EUR -0.32 EUR -8.30 %
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NVIDIA Corp.
193.66 EUR 2.48 EUR 1.30 %
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Rambus Inc.
83.56 EUR 1.06 EUR 1.28 %
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Resources Connection Inc.
2.22 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD -0.03 USD -0.95 %
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Silgan Holdings Inc.
33.40 EUR 0.40 EUR 1.21 %
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USANA Health Sciences Inc.
12.70 EUR -0.40 EUR -3.05 %
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Werner Enterprises Inc.
29.20 EUR -0.40 EUR -1.35 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,430.89 USD 290.85 USD 1.11 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,11 Prozent höher bei 26.430,89 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,977 Prozent höher bei 26.395,29 Punkten, nach 26.140,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.613,15 Punkte, das Tagestief hingegen 26.344,67 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 26.522,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.520,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.679,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,75 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 10,34 Prozent auf 56,79 USD), Rambus (+ 6,20 Prozent auf 92,66 USD), Silgan (+ 5,98 Prozent auf 40,06 USD), Myriad Genetics (+ 5,78 Prozent auf 4,21 USD) und inTest (+ 5,65 Prozent auf 13,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Werner Enterprises (-7,89 Prozent auf 30,22 USD), Covenant Transport (-5,08 Prozent auf 29,16 USD), Gladstone Commercial (-4,81 Prozent auf 11,87 USD), USANA Health Sciences (-4,18 Prozent auf 14,89 USD) und Cogent Communications (-3,84 Prozent auf 7,76 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.880.299 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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