Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ Composite verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent stärker bei 21.929,83 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent stärker bei 22.006,43 Punkten, nach 21.761,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21.865,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.093,18 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,300 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 23.152,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23.613,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18.271,86 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,62 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.988,26 Punkten. 21.522,75 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Corcept Therapeutics (+ 19,66 Prozent auf 40,47 USD), JetBlue Airways (+ 13,37 Prozent auf 4,75 USD), Veeco Instruments (+ 7,47 Prozent auf 36,96 USD), Intel (+ 7,08 Prozent auf 47,18 USD) und Astro-Med (+ 7,07 Prozent auf 8,94 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Elron Electronic Industries (-17,86 Prozent auf 1,44 USD), NETGEAR (-8,46 Prozent auf 22,39 USD), Nissan Motor (-7,83 Prozent auf 2,12 USD), Lifetime Brands (-6,99 Prozent auf 4,79 USD) und World Acceptance (-5,90 Prozent auf 127,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40.670.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,671 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,96 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net