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NASDAQ Composite-Entwicklung

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

14.04.26 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge | finanzen.net

Der NASDAQ Composite stieg zum Handelsende.

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NASDAQ Composite Index
23.639,1 PKT 455,4 PKT 1,96%
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,96 Prozent fester bei 23.639,08 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,637 Prozent auf 23.331,50 Punkte an der Kurstafel, nach 23.183,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.331,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.639,08 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 22.105,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.471,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16.831,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,74 Prozent nach oben. Bei 23.988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell JetBlue Airways (+ 16,91 Prozent auf 5,60 USD), Nissan Motor (+ 11,63 Prozent auf 2,40 USD), Ballard Power (+ 8,89 Prozent auf 2,94 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 8,85 Prozent auf 232,34 USD) und Integra LifeSciences (+ 8,01 Prozent auf 11,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Patterson-UTI Energy (-6,44 Prozent auf 9,88 USD), Akamai (-6,43 Prozent auf 88,84 USD), Century Aluminum (-6,14 Prozent auf 63,77 USD), Methanex (-4,74 Prozent auf 56,92 USD) und Erie Indemnity (-4,54 Prozent auf 249,43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.445.035 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,81 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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