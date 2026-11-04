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NASDAQ-Handel im Fokus

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags fester

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags fester

Der NASDAQ Composite macht am Mittwochnachmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
60.60 EUR 0.66 EUR 1.10 %
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America's Car-Mart Inc.
1.33 USD 0.12 USD 9.92 %
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Apple Inc.
314.40 EUR 18.05 EUR 6.09 %
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Cogent Communications Holdings Inc
5.00 EUR -0.11 EUR -2.19 %
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Expedia Inc.
270.00 EUR 5.95 EUR 2.25 %
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FormFactor Inc.
87.00 EUR 11.46 EUR 15.17 %
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Intel Corp.
51.93 EUR -2.21 EUR -4.08 %
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Intuitive Surgical Inc
431.80 EUR 40.60 EUR 10.38 %
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JetBlue Airways Corp.
3.00 EUR 0.12 EUR 4.31 %
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KLA
132.88 EUR -5.82 EUR -4.20 %
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Methode Electronics Inc.
13.30 EUR -0.10 EUR -0.75 %
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Modine Manufacturing Co.
83.30 EUR -28.95 EUR -25.79 %
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Omnicell Inc.
31.00 EUR -0.80 EUR -2.52 %
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Powell Industries Inc.
143.90 EUR 7.65 EUR 5.61 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD 0.04 USD 1.13 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,878.98 USD 506.97 USD 2 %
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Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,76 Prozent fester bei 25.818,85 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,11 Prozent fester bei 25.652,78 Punkten, nach 25.372,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.602,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.048,83 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,854 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27.190,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.584,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.348,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11,12 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cogent Communications (+ 15,57 Prozent auf 6,83 USD), JetBlue Airways (+ 12,74 Prozent auf 3,59 USD), Expedia (+ 12,57) Prozent auf 321,69 USD), Omnicell (+ 10,45 Prozent auf 39,17 USD) und Intuitive Surgical (+ 9,95 Prozent auf 484,62 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Modine Manufacturing (-26,15 Prozent auf 92,65 USD), AAON (-20,45 Prozent auf 54,95 USD), Powell Industries (-12,16 Prozent auf 143,47 USD), Methode Electronics (-12,11 Prozent auf 13,21 USD) und FormFactor (-11,81 Prozent auf 85,36 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 22.203.107 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,392 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1,51 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Apple Neutral UBS AG
03.11.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

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