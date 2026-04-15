Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Marktbericht

So performte der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,59 Prozent auf 24.016,02 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,207 Prozent fester bei 23.688,12 Punkten, nach 23.639,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.672,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.026,56 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der NASDAQ Composite 22.105,36 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.530,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 16.823,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.026,56 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 18,04 Prozent auf 1,75 USD), American Eagle Outfitters (+ 9,29 Prozent auf 19,42 USD), Lifetime Brands (+ 8,88 Prozent auf 8,09 USD), Taylor Devices (+ 8,23 Prozent auf 54,72 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7,54 Prozent auf 0,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-6,49 Prozent auf 62,93 USD), Modine Manufacturing (-6,12 Prozent auf 238,14 USD), Nissan Motor (-5,42 Prozent auf 2,27 USD), Geron (-4,52 Prozent auf 1,69 USD) und American Superconductor (-4,33 Prozent auf 37,74 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.512.247 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,903 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net