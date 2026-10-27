Zuversicht in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu

S&P 500 im Fokus

27.10.26 20:02 Uhr

Das macht der S&P 500 nachmittags.

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,58 Prozent fester bei 7.721,15 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 7.698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7.676,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.677,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.736,06 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.743,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.413,18 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.875,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,58 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Pentair (+ 11,59 Prozent auf 61,62 USD), Cerebras Systems (+ 10,29 Prozent auf 119,52 USD), Flex (+ 7,85 Prozent auf 83,03 USD), Bloom Energy (+ 7,73 Prozent auf 219,69 USD) und Dell Technologies (+ 7,63 Prozent auf 502,72 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Xylem (-12,99 Prozent auf 94,18 USD), Boeing (-10,10 Prozent auf 169,30 USD), Valero Energy (-8,37 Prozent auf 391,05 USD), Marathon Petroleum (-6,59 Prozent auf 439,63 USD) und Phillips 66 (-6,55 Prozent auf 269,94 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 9.750.758 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net