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S&P 500-Entwicklung

Zuversicht in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Zuversicht in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Der S&P 500 macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Tower Corp.
160.70 EUR 14.00 EUR 9.54 %
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AT&T Inc. (AT & T Inc.)
19.76 EUR -2.36 EUR -10.66 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
97.41 EUR 2.79 EUR 2.95 %
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Crown Castle Corp
63.50 EUR 2.50 EUR 4.10 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.50 EUR 3.50 EUR 1.46 %
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HP Inc (ex Hewlett-Packard)
28.86 EUR 0.24 EUR 0.84 %
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Humana Inc.
382.00 EUR 40.00 EUR 11.70 %
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Medtronic PLC
78.76 EUR 0.10 EUR 0.13 %
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Moderna Inc
200.00 EUR 24.96 EUR 14.26 %
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NVIDIA Corp.
205.25 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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T-Mobile US
132.30 EUR -17.82 EUR -11.87 %
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Verizon Inc.
37.06 EUR -4.17 EUR -10.12 %
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Western Union Company
5.58 EUR -0.09 EUR -1.52 %
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Indizes
S&P 500
7,811.54 USD 46.18 USD 0.59 %
News | Analysen

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,58 Prozent fester bei 7.810,39 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65,026 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,254 Prozent fester bei 7.785,08 Punkten in den Handel, nach 7.765,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.813,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.779,34 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.636,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.543,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.735,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Crown Castle (+ 12,50 Prozent auf 77,50 USD), Humana (+ 11,90 Prozent auf 433,19 USD), Moderna (+ 11,84 Prozent auf 220,32 USD), American Tower (+ 7,54 Prozent auf 179,30 USD) und Datadog A (+ 6,75 Prozent auf 292,29 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen T-Mobile US (-13,26 Prozent auf 148,59 USD), Verizon (-11,29 Prozent auf 41,12 USD), AT&T (-11,06 Prozent auf 22,12 USD), HP (-6,60 Prozent auf 30,30 USD) und Charter A (-6,42 Prozent auf 102,63 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die AT&T-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.083.120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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19:31 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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