Zuversicht in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

S&P 500-Entwicklung

09.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,58 Prozent fester bei 7.810,39 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65,026 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,254 Prozent fester bei 7.785,08 Punkten in den Handel, nach 7.765,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.813,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.779,34 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.636,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.543,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.735,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Crown Castle (+ 12,50 Prozent auf 77,50 USD), Humana (+ 11,90 Prozent auf 433,19 USD), Moderna (+ 11,84 Prozent auf 220,32 USD), American Tower (+ 7,54 Prozent auf 179,30 USD) und Datadog A (+ 6,75 Prozent auf 292,29 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen T-Mobile US (-13,26 Prozent auf 148,59 USD), Verizon (-11,29 Prozent auf 41,12 USD), AT&T (-11,06 Prozent auf 22,12 USD), HP (-6,60 Prozent auf 30,30 USD) und Charter A (-6,42 Prozent auf 102,63 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die AT&T-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.083.120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net