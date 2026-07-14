Zuversicht in New York: S&P 500 mittags in der Gewinnzone

Kursverlauf

15.07.26 17:59 Uhr

Am Mittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 7.551,90 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,223 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,329 Prozent stärker bei 7.568,38 Punkten, nach 7.543,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.548,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.581,50 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,058 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.554,29 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Stand von 7.022,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.243,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,11 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), BlackRock (+ 7,31 Prozent auf 1.100,40 USD), Under Armour (+ 7,11 Prozent auf 7,08 USD), Under Armour (+ 6,72 Prozent auf 6,91 USD) und CBRE Group A (+ 6,54 Prozent auf 141,84 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Pentair (-16,56 Prozent auf 63,15 USD), Dell Technologies (-12,02 Prozent auf 402,55 USD), Sandisk (-11,61 Prozent auf 1.553,68 USD), Lumentum (-8,83 Prozent auf 742,88 USD) und Elevance Health (-8,72 Prozent auf 389,59 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.083.264 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net