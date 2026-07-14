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Zuversicht in New York: S&P 500 mittags in der Gewinnzone

Zuversicht in New York: S&P 500 mittags in der Gewinnzone

Am Mittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
966.00 EUR 65.40 EUR 7.26 %
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CBRE Group Inc. (A)
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Elevance Health Inc Registered Shs
375.70 EUR 3.30 EUR 0.89 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -60.0 %
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Lumentum Holdings Inc
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NVIDIA Corp.
183.32 EUR -2.08 EUR -1.12 %
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PayPal Inc
47.70 EUR 6.89 EUR 16.88 %
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Pentair PLC
53.90 EUR -13.30 EUR -19.79 %
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Sandisk Corp
1,350.00 EUR -180.00 EUR -11.76 %
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Under Armour Inc.
6.20 EUR 0.46 EUR 8.01 %
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Indizes
S&P 500
7,573.76 USD 30.17 USD 0.4 %
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Am Mittwoch geht es im S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 7.551,90 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,223 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,329 Prozent stärker bei 7.568,38 Punkten, nach 7.543,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.548,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.581,50 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,058 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.554,29 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Stand von 7.022,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.243,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,11 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), BlackRock (+ 7,31 Prozent auf 1.100,40 USD), Under Armour (+ 7,11 Prozent auf 7,08 USD), Under Armour (+ 6,72 Prozent auf 6,91 USD) und CBRE Group A (+ 6,54 Prozent auf 141,84 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Pentair (-16,56 Prozent auf 63,15 USD), Dell Technologies (-12,02 Prozent auf 402,55 USD), Sandisk (-11,61 Prozent auf 1.553,68 USD), Lumentum (-8,83 Prozent auf 742,88 USD) und Elevance Health (-8,72 Prozent auf 389,59 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.083.264 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets