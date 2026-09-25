Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus

S&P 500-Performance im Fokus

25.09.26 17:59 Uhr

Beim S&P 500 stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 17:56 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,16 Prozent auf 7.716,57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,245 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,117 Prozent auf 7.713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7.704,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7.693,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.733,58 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,309 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.677,28 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 7.357,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.604,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Humana (+ 8,16 Prozent auf 411,35 USD), Bloom Energy (+ 6,85 Prozent auf 284,92 USD), Akamai (+ 5,43 Prozent auf 116,40 USD), Datadog A (+ 5,40 Prozent auf 270,79 USD) und PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen The Mosaic (-4,01 Prozent auf 22,74 USD), NortonLifeLock (-4,01 Prozent auf 22,15 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,78 Prozent auf 748,16 USD), CME Group A (-3,39 Prozent auf 259,79 USD) und Charter A (-3,34 Prozent auf 113,62 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 6.520.544 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,18 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net