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Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün

27.04.26 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün | finanzen.net

Am Montag hielten sich die Anleger in New York zurück.

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Indizes
S&P 500
7.173,9 PKT 8,8 PKT 0,12%
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Schlussendlich beendete der S&P 500 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 7.173,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 57,852 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,218 Prozent leichter bei 7.149,47 Punkten, nach 7.165,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7.178,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.146,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.368,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.978,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 5.525,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,60 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.178,74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Organon Company (+ 16,87 Prozent auf 13,16 USD), Sandisk (+ 8,11 Prozent auf 1.070,20 USD), Albemarle (+ 5,95 Prozent auf 199,53 USD), Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 524,56 USD) und Western Union Company (+ 5,28 Prozent auf 9,37 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Dominos Pizza (-8,84 Prozent auf 335,30 USD), IPG Photonics (-6,33 Prozent auf 116,67 USD), Dollar Tree (-5,54 Prozent auf 98,00 USD), Bath Body Works (-5,48 Prozent auf 18,99 USD) und Corning (-4,48 Prozent auf 168,01 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 41.585.334 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,316 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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