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Marktbericht

Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

21.05.26 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich | finanzen.net

Zum Handelsschluss herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
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7,37 EUR 0,03 EUR 0,44%
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Indizes
S&P 500
7.445,7 PKT 12,8 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Letztendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7.445,72 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,130 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,422 Prozent leichter bei 7.401,64 Punkten, nach 7.432,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.465,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.389,48 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,413 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der S&P 500 bei 7.064,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 6.909,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der S&P 500 bei 5.844,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,56 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.517,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Advance Auto Parts (+ 14,40 Prozent auf 58,62 USD), Ralph Lauren A (+ 13,87 Prozent auf 374,90 USD), IBM (+ 12,43 Prozent auf 252,97 USD), Lumentum (+ 11,11 Prozent auf 964,50 USD) und Sandisk (+ 10,75 Prozent auf 1.542,24 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Intuit (-20,02 Prozent auf 307,07 USD), EchoStar A (-9,42 Prozent auf 128,44 USD), Walmart (-7,27 Prozent auf 121,34 USD), Deere (-5,19 Prozent auf 531,35 USD) und Valero Energy (-5,00 Prozent auf 241,09 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49.384.056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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