Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Index-Performance im Blick

01.10.26 22:32 Uhr

Heute legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 7.666,45 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,232 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,266 Prozent höher bei 7.671,89 Punkten, nach 7.651,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.616,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.684,75 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,716 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.631,47 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 7.483,23 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 6.711,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,78 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Accenture (+ 15,78 Prozent auf 212,30 USD), Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Coherent (+ 10,90 Prozent auf 319,19 USD), Lumentum (+ 7,67 Prozent auf 1.045,78 USD) und DXC Technology (+ 7,48 Prozent auf 11,64 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Corteva (-83,81 Prozent auf 12,57 USD), Perrigo Company (-5,01 Prozent auf 14,02 USD), McCormick (-4,87 Prozent auf 44,14 USD), Cerebras Systems (-4,58 Prozent auf 169,52 USD) und Danaher (-4,42 Prozent auf 211,76 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27.902.610 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net