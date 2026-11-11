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Index-Performance im Blick

Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
164.68 EUR -0.76 EUR -0.46 %
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Apple Inc.
320.20 EUR 7.35 EUR 2.35 %
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Automatic Data Processing Inc.
268.60 EUR 2.05 EUR 0.77 %
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Bloom Energy
196.00 EUR 29.80 EUR 17.93 %
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Dell Technologies
341.50 EUR 45.95 EUR 15.55 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 100.0 %
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Lumen Technologies Inc Registered Shs
4.25 EUR 0.34 EUR 8.56 %
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Lumentum Holdings Inc
587.90 EUR 66.30 EUR 12.71 %
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Micron Technology Inc.
730.90 EUR 87.60 EUR 13.62 %
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NVIDIA Corp.
156.52 EUR 5.06 EUR 3.34 %
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Sandisk Corp
885.00 EUR 120.00 EUR 15.69 %
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Under Armour Inc.
4.56 EUR -0.03 EUR -0.65 %
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Western Union Company
6.20 EUR -0.02 EUR -0.32 %
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Indizes
S&P 500
7,619.38 USD 98.45 USD 1.31 %
News | Analysen

Am Mittwoch erhöhte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 1,31 Prozent auf 7.619,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,535 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,890 Prozent höher bei 7.587,86 Punkten, nach 7.520,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.571,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.647,20 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7.811,54 Punkten berechnet. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 7.728,20 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 6.846,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 13,69 Prozent auf 977,69 USD), Bloom Energy (+ 12,97 Prozent auf 209,47 USD), Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD), Dell Technologies (+ 11,75 Prozent auf 373,68 USD) und Lumentum (+ 10,67 Prozent auf 648,06 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Lumen Technologies (-5,52 Prozent auf 4,45 USD), Under Armour (-3,20 Prozent auf 4,84 USD), Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), Western Union Company (-3,03 Prozent auf 6,73 USD) und Under Armour (-2,91 Prozent auf 5,01 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.727.518 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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