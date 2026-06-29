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S&P 500-Kursentwicklung

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

30.06.26 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind | finanzen.net

Der S&P 500 verbuchte schlussendlich Zuwächse.

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The Mosaic Co
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Vertiv Holdings
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Indizes
S&P 500
7.499,4 PKT 58,9 PKT 0,79%
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Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent auf 7.499,36 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 60,759 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,012 Prozent fester bei 7.441,30 Punkten in den Handel, nach 7.440,43 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.508,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.438,04 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 7.580,06 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6.343,72 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der S&P 500 mit 6.204,95 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 10,89 Prozent auf 2.273,73 USD), Vertiv (+ 9,07 Prozent auf 334,82 USD), KLA (+ 8,38 Prozent auf 301,71 USD), Air Products and Chemicals (+ 8,04 Prozent auf 293,18 USD) und Fortune Brands Home Security (+ 7,71 Prozent auf 54,90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Digital Realty Trust (-5,77 Prozent auf 179,58 USD), Hormel Foods (-5,66 Prozent auf 24,82 USD), Zimmer Biomet (-5,64 Prozent auf 86,09 USD), The Mosaic (-5,57 Prozent auf 21,19 USD) und Robert Half (-5,19 Prozent auf 30,70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 65.155.077 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,087 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
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