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S&P 500 aktuell

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
177.65 EUR -14.20 EUR -7.40 %
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AppLovin Corp
242.65 EUR -7.85 EUR -3.13 %
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Coherent Corp.
298.00 EUR 11.00 EUR 3.83 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
11.46 EUR -53.54 EUR -82.37 %
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EchoStar Corp (A)
81.90 EUR 3.62 EUR 4.62 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
62.28 EUR 4.76 EUR 8.28 %
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Medtronic PLC
76.40 EUR -0.22 EUR -0.29 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,206.00 EUR 12.00 EUR 1.01 %
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NVIDIA Corp.
207.85 EUR 2.40 EUR 1.17 %
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Seagate Technology
746.00 EUR -58.00 EUR -7.21 %
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Teradyne Inc.
387.80 EUR 20.50 EUR 5.58 %
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Western Digital Corp.
369.00 EUR -34.00 EUR -8.44 %
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Western Union Company
5.39 EUR 0.10 EUR 1.81 %
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Indizes
S&P 500
7,722.72 USD 56.27 USD 0.73 %
News | Analysen

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,73 Prozent auf 7.722,72 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,550 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,904 Prozent fester bei 7.735,75 Punkten, nach 7.666,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.700,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.754,67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 7.666,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.483,24 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 6.715,35 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,60 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Teradyne (+ 8,00 Prozent auf 449,04 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,36 Prozent auf 69,33 USD), EchoStar A (+ 6,80) Prozent auf 94,25 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,79 Prozent auf 1.439,73 USD) und Coherent (+ 5,59 Prozent auf 337,04 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Western Digital (-10,22 Prozent auf 415,29 USD), Seagate Technology (-10,21 Prozent auf 848,99 USD), Accenture (-6,31 Prozent auf 198,90 USD), Corteva (-5,17 Prozent auf 11,92 USD) und AppLovin (-4,65 Prozent auf 268,22 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.812.757 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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