Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

S&P 500 aktuell

02.10.26 22:32 Uhr

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,73 Prozent auf 7.722,72 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,550 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,904 Prozent fester bei 7.735,75 Punkten, nach 7.666,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.700,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.754,67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 7.666,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.483,24 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 6.715,35 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,60 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Teradyne (+ 8,00 Prozent auf 449,04 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,36 Prozent auf 69,33 USD), EchoStar A (+ 6,80) Prozent auf 94,25 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,79 Prozent auf 1.439,73 USD) und Coherent (+ 5,59 Prozent auf 337,04 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Western Digital (-10,22 Prozent auf 415,29 USD), Seagate Technology (-10,21 Prozent auf 848,99 USD), Accenture (-6,31 Prozent auf 198,90 USD), Corteva (-5,17 Prozent auf 11,92 USD) und AppLovin (-4,65 Prozent auf 268,22 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.812.757 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net