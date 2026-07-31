Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

NASDAQ Composite-Performance

03.08.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Um 17:56 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,94 Prozent aufwärts auf 25.865,56 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,311 Prozent auf 25.452,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25.373,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.872,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.420,35 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 25.832,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.114,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20.650,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,32 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 12,53 Prozent auf 68,00 USD), inTest (+ 12,10 Prozent auf 13,80 USD), Myriad Genetics (+ 8,39 Prozent auf 3,10 USD), Integra LifeSciences (+ 7,93 Prozent auf 17,97 USD) und Americas Car-Mart (+ 7,84 Prozent auf 3,44 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Monolithic Power Systems (-7,31 Prozent auf 1.321,85 USD), Compugen (-6,17 Prozent auf 2,21 USD), Nissan Motor (-4,94 Prozent auf 2,08 USD), eBay (-4,54 Prozent auf 108,83 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (-3,06 Prozent auf 33,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.408.712 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net