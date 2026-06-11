Zuversicht in New York: So performt der S&P 500 am Freitagmittag

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 befindet sich am Freitagmittag im Aufwärtstrend.

Um 17:56 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent höher bei 7.419,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 59,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,384 Prozent auf 7.422,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7.394,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.456,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.363,01 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0,278 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.400,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.672,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der S&P 500 bei 6.045,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Albemarle (+ 7,44 Prozent auf 170,90 USD), The Mosaic (+ 6,95 Prozent auf 22,56 USD), Seagate Technology (+ 6,21 Prozent auf 921,97 USD), Coherent (+ 6,00 Prozent auf 385,40 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 5,60 Prozent auf 49,42 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil KLA-Tencor (-89,67 Prozent auf 249,04 USD), EchoStar A (-12,56 Prozent auf 112,04 USD), Adobe (-7,16 Prozent auf 203,14 USD), Cerebras Systems (-6,74 Prozent auf 211,27 USD) und Carvana (-4,90 Prozent auf 64,50 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 13.605.007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,192 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net