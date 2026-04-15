Zuversicht in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

Kursentwicklung im Fokus

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,80 Prozent fester bei 7.022,95 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 55,121 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,180 Prozent auf 6.979,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6.967,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.967,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.026,24 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 3,18 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6.632,19 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.944,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.396,63 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,40 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.026,24 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 10,41 Prozent auf 87,32 USD), Lumen Technologies (+ 10,13 Prozent auf 8,59 USD), DoorDash (+ 10,02 Prozent auf 179,94 USD), Datadog A (+ 9,49 Prozent auf 121,06 USD) und Robert Half (+ 8,71 Prozent auf 27,59 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Carrier Global (-9,45 Prozent auf 58,55 USD), Stanley Black Decker (-6,94 Prozent auf 67,18 USD), Live Nation Entertainment (-6,29 Prozent auf 155,82 USD), Sandisk (-5,58 Prozent auf 891,72 USD) und Ingersoll Rand (-5,58 Prozent auf 83,39 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 42.512.247 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net