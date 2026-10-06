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CAC 40-Marktbericht

Zuversicht in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag fester

Zuversicht in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag fester

Heutiger Marktbericht zum CAC 40.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374.50 EUR 0.80 EUR 0.21 %
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Pernod Ricard S.A.
58.56 EUR 0.56 EUR 0.97 %
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Renault S.A.
25.66 EUR 0.28 EUR 1.10 %
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Stellantis
4.09 EUR 0.10 EUR 2.51 %
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Indizes
CAC 40
7,865.07 EUR 30.97 EUR 0.4 %
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Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0,59 Prozent auf 7.880,27 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,354 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,304 Prozent auf 7.857,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7.834,10 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.916,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7.850,33 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.278,77 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 8.479,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.971,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,84 Prozent zu Buche. 8.755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 172.435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,396 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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