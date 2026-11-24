Index-Performance im Blick

Heute zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 8.070,39 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,375 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,213 Prozent fester bei 8.062,01 Punkten, nach 8.044,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8.028,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.079,45 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7.782,82 Punkte. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 8.453,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.959,67 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,52 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 111.631 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 231,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Mit 7,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net