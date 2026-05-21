DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 -0,4%Nas26.433 +0,5%Bitcoin66.068 -1,1%Euro1,1614 -0,1%Öl102,2 -2,6%Gold4.520 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte
SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
CAC 40-Entwicklung

Zuversicht in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen

22.05.26 17:57 Uhr
Zuversicht in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
169,04 EUR -0,04 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
471,00 EUR -6,95 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Michelin SA
31,35 EUR 0,37 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
27,40 EUR -0,80 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,50 EUR 0,05 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.115,8 PKT 29,8 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich kletterte der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,37 Prozent auf 8.115,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,655 Prozent auf 8.138,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8.086,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8.095,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.158,79 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 3,24 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 8.156,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8.515,49 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.864,44 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,970 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 568.124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,301 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
29.04.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen