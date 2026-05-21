Zuversicht in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen

CAC 40-Entwicklung

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Schlussendlich kletterte der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,37 Prozent auf 8.115,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,655 Prozent auf 8.138,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8.086,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8.095,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.158,79 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 3,24 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 8.156,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der CAC 40 mit 8.515,49 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.864,44 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,970 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 568.124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,301 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net