DAX 25.305 +0,0%ESt50 6.138 +0,3%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,97 +1,2%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.966 +0,1%Euro 1,1225 -0,1%Öl 109,4 +0,6%Gold 4.121 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
CAC 40 im Fokus

Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels

Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels

So bewegt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.64 EUR -0.72 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
404.00 EUR 3.55 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.86 EUR 0.04 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.40 EUR 0.18 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.80 EUR -0.06 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,858.23 EUR 19.74 EUR 0.25 %
News | Analysen

Am Mittwoch springt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,12 Prozent auf 7.847,94 Punkte an. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,360 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,051 Prozent leichter bei 7.834,51 Punkten in den Handel, nach 7.838,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7.851,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.830,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,475 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.138,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.363,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8.258,86 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,24 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 5.102 Aktien gehandelt. Mit 214,681 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.