Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels

CAC 40 im Fokus

21.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch springt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,12 Prozent auf 7.847,94 Punkte an. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,360 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,051 Prozent leichter bei 7.834,51 Punkten in den Handel, nach 7.838,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7.851,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.830,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,475 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.138,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.363,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8.258,86 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,24 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 5.102 Aktien gehandelt. Mit 214,681 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net