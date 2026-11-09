Zuversicht in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell

CAC 40-Performance im Blick

09.11.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 8.185,61 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,450 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.107,08 Zählern und damit 0,392 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8.139,00 Punkte).

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8.185,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.107,08 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 8.714,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 7.950,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,117 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 107.222 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 239,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net