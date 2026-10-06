Zuversicht in Wien: ATX am Dienstagmittag stärker

ATX-Kursentwicklung

06.10.26 12:25 Uhr

Der ATX notiert derzeit im Plus.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,00 Prozent auf 6.813,24 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 189,566 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 6.745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6.746,05 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6.744,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.835,61 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 6.858,28 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 6.565,51 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 4.730,14 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,31 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR), voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 44,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 116,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil PORR (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Wienerberger (-0,66 Prozent auf 16,58 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,29 Prozent auf 67,70 EUR), STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 103,00 EUR) und Verbund (-0,16 Prozent auf 63,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 511.486 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net