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Zuversicht in Wien: ATX am Freitagmittag in der Gewinnzone

22.05.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Wien: ATX am Freitagmittag in der Gewinnzone | finanzen.net

Der ATX verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

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Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,50 Prozent fester bei 5.999,15 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 167,026 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 5.911,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5.910,42 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.001,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.910,66 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5.809,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5.807,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.404,63 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,10 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6.018,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 10,12 Prozent auf 128,40 EUR), Raiffeisen (+ 3,17 Prozent auf 47,56 EUR), STRABAG SE (+ 2,86 Prozent auf 89,90 EUR), Palfinger (+ 2,71 Prozent auf 34,10 EUR) und Lenzing (+ 2,49 Prozent auf 24,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-2,02 Prozent auf 60,50 EUR), CA Immobilien (-0,59 Prozent auf 25,40 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 62,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 64,40 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 98.239 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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