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ATX-Performance

Zuversicht in Wien: ATX am Mittag in der Gewinnzone

Zuversicht in Wien: ATX am Mittag in der Gewinnzone

Der ATX befindet sich am Freitag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.50 EUR -0.40 EUR -0.47 %
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AT & S (AT&S)
125.80 EUR -0.20 EUR -0.16 %
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CA Immobilien
20.90 EUR -0.20 EUR -0.95 %
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DO & CO
231.00 EUR 11.50 EUR 5.24 %
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Erste Group Bank AG
116.60 EUR -0.80 EUR -0.68 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.20 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Lenzing AG
11.22 EUR -0.08 EUR -0.71 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
73.30 EUR 0.50 EUR 0.69 %
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OMV AG
73.60 EUR 1.75 EUR 2.44 %
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Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.25 EUR -0.78 %
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UNIQA Insurance AG
18.80 EUR -0.08 EUR -0.42 %
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voestalpine AG
37.08 EUR -1.78 EUR -4.58 %
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Wienerberger AG
16.84 EUR 0.25 EUR 1.51 %
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Indizes
ATX
6,708.00 EUR 22.11 EUR 0.33 %
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Am Freitag legt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,48 Prozent auf 6.718,18 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 196,050 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,041 Prozent schwächer bei 6.683,14 Punkten, nach 6.685,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.654,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.718,18 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,40 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der ATX mit 6.627,90 Punkten berechnet. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 13.08.2026, mit 6.728,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX auf 4.901,81 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,53 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4,30 Prozent auf 77,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), Wienerberger (+ 2,44 Prozent auf 16,78 EUR), Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR) und EVN (+ 0,80 Prozent auf 31,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-1,69 Prozent auf 37,16 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 232,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,63 Prozent auf 18,78 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 20,90 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 84,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 271.916 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,837 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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