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Kursentwicklung

Zuversicht in Wien: ATX legt letztendlich zu

Zuversicht in Wien: ATX legt letztendlich zu

Der ATX entwickelte sich schlussendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
114.40 EUR 9.20 EUR 8.75 %
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DO & CO
226.00 EUR 17.50 EUR 8.39 %
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Erste Group Bank AG
113.50 EUR 2.00 EUR 1.79 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.05 EUR 0.55 EUR 1.80 %
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Lenzing AG
11.98 EUR -0.08 EUR -0.66 %
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OMV AG
71.10 EUR -0.80 EUR -1.11 %
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Österreichische Post AG
31.85 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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PORR AG
31.55 EUR -0.80 EUR -2.47 %
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Raiffeisen
61.50 EUR 1.90 EUR 3.19 %
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STRABAG SE
105.40 EUR 4.60 EUR 4.56 %
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Verbund AG
71.10 EUR -0.30 EUR -0.42 %
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Indizes
ATX
6,562.46 EUR 127.66 EUR 1.98 %
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Am Montag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,98 Prozent fester bei 6.562,46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.434,80 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.427,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.596,11 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6.652,73 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.754,18 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,62 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,29 Prozent auf 111,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 61,10 EUR), PORR (+ 3,92 Prozent auf 33,10 EUR), DO (+ 3,43 Prozent auf 226,00 EUR) und STRABAG SE (+ 3,16 Prozent auf 104,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Verbund (-2,13 Prozent auf 71,15 EUR), OMV (-0,63 Prozent auf 71,30 EUR), Lenzing (-0,34 Prozent auf 11,70 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,05 EUR) und EVN (+ 0,16 Prozent auf 30,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 362.524 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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