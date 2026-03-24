Zuversicht in Wien: ATX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

ATX im Blick

Der ATX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Am Mittwoch gewinnt der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 1,64 Prozent auf 5.355,12 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 153,302 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,024 Prozent höher bei 5.269,85 Punkten, nach 5.268,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5.360,45 Punkte, das Tagestief hingegen 5.268,84 Zähler.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,31 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wurde der ATX mit 5.766,12 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 5.247,21 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 4.270,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,063 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5.856,94 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,93 Prozent auf 52,10 EUR), Erste Group Bank (+ 2,75 Prozent auf 93,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 38,12 EUR), Wienerberger (+ 2,50 Prozent auf 22,96 EUR) und STRABAG SE (+ 2,48 Prozent auf 86,90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Verbund (-0,85 Prozent auf 63,80 EUR), EVN (-0,56 Prozent auf 26,85 EUR), OMV (-0,50 Prozent auf 59,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,15 Prozent auf 33,95 EUR) und Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23.044 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,267 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net