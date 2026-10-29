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Kursentwicklung im Fokus

Zuversicht in Wien: ATX mittags freundlich

Zuversicht in Wien: ATX mittags freundlich

Der ATX performt aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
20.70 EUR -0.65 EUR -3.04 %
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DO & CO
197.80 EUR 2.00 EUR 1.02 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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Lenzing AG
10.78 EUR 0.08 EUR 0.75 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.10 EUR -1.10 EUR -1.69 %
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OMV AG
73.20 EUR 0.35 EUR 0.48 %
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Österreichische Post AG
31.25 EUR -0.25 EUR -0.79 %
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Palfinger AG
27.90 EUR 1.00 EUR 3.72 %
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PORR AG
31.70 EUR -0.75 EUR -2.31 %
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Raiffeisen
56.95 EUR 1.30 EUR 2.34 %
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Vienna Insurance
70.80 EUR -0.50 EUR -0.70 %
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voestalpine AG
41.64 EUR 0.20 EUR 0.48 %
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Indizes
ATX
6,468.93 EUR 29.34 EUR 0.46 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent fester bei 6.469,30 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,356 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6.439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.486,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.391,64 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,16 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 6.934,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der ATX mit 6.300,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der ATX noch bei 4.674,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR) und voestalpine (+ 0,72 Prozent auf 41,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,31 Prozent auf 64,30 EUR), Raiffeisen (-0,18 Prozent auf 56,85 EUR), PORR (-0,16 Prozent auf 31,60 EUR) und Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 70,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 125.045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,758 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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