Zuversicht in Wien: ATX mittags freundlich

Kursentwicklung im Fokus

29.10.26 12:25 Uhr

Der ATX performt aktuell positiv.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent fester bei 6.469,30 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,356 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6.439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6.439,59 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.486,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.391,64 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,16 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 6.934,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der ATX mit 6.300,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der ATX noch bei 4.674,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR) und voestalpine (+ 0,72 Prozent auf 41,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,31 Prozent auf 64,30 EUR), Raiffeisen (-0,18 Prozent auf 56,85 EUR), PORR (-0,16 Prozent auf 31,60 EUR) und Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 70,70 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 125.045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,758 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net