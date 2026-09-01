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ATX im Blick

Zuversicht in Wien: ATX notiert schlussendlich im Plus

Zuversicht in Wien: ATX notiert schlussendlich im Plus

So bewegte sich der ATX am Freitag schlussendlich

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AT & S (AT&S)
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ATX
6,858.28 EUR 57.56 EUR 0.85 %
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Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,85 Prozent stärker bei 6.858,28 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 190,366 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 6.802,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6.800,72 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.785,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6.882,96 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,06 Prozent nach oben. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6.657,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.116,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.622,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28,15 Prozent. Bei 6.882,96 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,16 Prozent auf 165,40 EUR), Wienerberger (+ 3,37 Prozent auf 19,31 EUR), voestalpine (+ 2,82 Prozent auf 46,72 EUR), DO (+ 2,74 Prozent auf 206,00 EUR) und STRABAG SE (+ 2,65 Prozent auf 97,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil UNIQA Insurance (-1,71 Prozent auf 18,42 EUR), BAWAG (-0,94 Prozent auf 178,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR), Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 64,05 EUR) und Lenzing (-0,22 Prozent auf 22,70 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 480.071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,313 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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