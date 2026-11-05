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Kursentwicklung im Fokus

Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester

Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
109.80 EUR -22.80 EUR -17.19 %
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Erste Group Bank AG
111.30 EUR 2.90 EUR 2.68 %
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Lenzing AG
12.40 EUR 0.70 EUR 5.98 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
70.60 EUR 5.50 EUR 8.45 %
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OMV AG
71.85 EUR -0.25 EUR -0.35 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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Palfinger AG
27.45 EUR 0.30 EUR 1.10 %
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PORR AG
32.35 EUR -0.55 EUR -1.67 %
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STRABAG SE
102.20 EUR -0.60 EUR -0.58 %
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Verbund AG
74.10 EUR 5.25 EUR 7.63 %
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Wienerberger AG
18.13 EUR 0.70 EUR 4.02 %
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Indizes
ATX
6,440.08 EUR -78.44 EUR -1.2 %
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Am Donnerstag geht es im ATX um 15:38 Uhr via Wiener Börse um 0,92 Prozent auf 6.578,74 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 184,980 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6.518,52 Punkten in den Handel, nach 6.518,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.651,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.484,88 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 6.746,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der ATX bei 6.703,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 4.784,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 22,93 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 6,48 Prozent auf 73,90 EUR), Lenzing (+ 6,45 Prozent auf 12,22 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 18,09 EUR), Palfinger (+ 2,38 Prozent auf 28,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,07 Prozent auf 113,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-8,58 Prozent auf 119,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,81 Prozent auf 65,80 EUR), OMV (-0,97 Prozent auf 71,70 EUR), STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 102,60 EUR) und PORR (-0,16 Prozent auf 32,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 331.271 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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