Zuversicht in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Wiener Börse-Handel im Fokus

Der ATX Prime verbuchte heute Zuwächse.

Am Mittwoch steht der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,62 Prozent im Plus bei 2.909,21 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent leichter bei 2.891,25 Punkten in den Handel, nach 2.891,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2.875,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.924,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,077 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2.869,37 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 2.799,35 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 2.211,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,44 Prozent aufwärts. Bei 2.973,28 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 16,00 Prozent auf 2,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,83 Prozent auf 102,00 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (+ 2,46 Prozent auf 45,84 EUR) und Polytec (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-5,17 Prozent auf 27,50 EUR), Wienerberger (-4,44 Prozent auf 22,82 EUR), Rosenbauer (-3,04 Prozent auf 57,40 EUR), Flughafen Wien (-2,81 Prozent auf 48,50 EUR) und PORR (-2,19 Prozent auf 37,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1.370.497 Aktien gehandelt. Mit 38,841 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die ZUMTOBEL-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net