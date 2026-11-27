Index im Blick

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Freitag legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,65 Prozent auf 3.051,18 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 3.001,75 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.001,67 Punkte).

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3.001,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.080,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,183 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der ATX Prime bei 3.157,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.284,56 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 2.479,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,79 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 8,15 Prozent auf 25,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,71 Prozent auf 104,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,74 Prozent auf 58,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,35 Prozent auf 19,12 EUR) und Frequentis (+ 3,02 Prozent auf 68,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-2,48 Prozent auf 15,36 EUR), ZUMTOBEL (-2,30 Prozent auf 3,82 EUR), Rosenbauer (-0,74 Prozent auf 53,60 EUR), Polytec (-0,53 Prozent auf 3,72 EUR) und Telekom Austria (-0,47 Prozent auf 8,46 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 203.440 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,554 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net