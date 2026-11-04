Zuversicht in Wien: ATX Prime geht nahezu durch die Decke

Index-Bewegung

04.11.26 12:25 Uhr

Börsianer in Wien zeigen sich derzeit in Feierlaune.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 3,50 Prozent auf 3.252,31 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent stärker bei 3.142,56 Punkten in den Handel, nach 3.142,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.142,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3.252,96 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3.295,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3.276,71 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 2.384,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 6,63 Prozent auf 60,35 EUR), Erste Group Bank (+ 6,44 Prozent auf 114,10 EUR), Lenzing (+ 5,80 Prozent auf 11,68 EUR), BAWAG (+ 4,63 Prozent auf 165,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 143,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Polytec (-2,42 Prozent auf 4,03 EUR), UBM Development (-1,76 Prozent auf 13,95 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR) und Frequentis (-0,31 Prozent auf 65,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 232.119 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,302 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Mit 6,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net