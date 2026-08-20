Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich freundlich
Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.
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Schlussendlich gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,25 Prozent auf 3.323,23 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3.281,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3.282,20 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3.271,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.323,23 Einheiten.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3.177,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.013,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.350,16 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 25,02 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.337,77 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 9,00 Prozent auf 2,18 EUR), FACC (+ 4,62 Prozent auf 16,32 EUR), voestalpine (+ 4,13 Prozent auf 45,88 EUR), PORR (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR) und Wienerberger (+ 2,91 Prozent auf 20,16 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 60,80 EUR), CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR), Semperit (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR) und Flughafen Wien (-0,38 Prozent auf 51,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 330.138 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,546 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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