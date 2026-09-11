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Kursentwicklung

Zuversicht in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

Der ATX Prime machte am Abend Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
165.20 EUR -5.20 EUR -3.05 %
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Erste Group Bank AG
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Lenzing AG
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Marinomed Biotech AG
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OMV AG
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Polytec
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PORR AG
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Rosenbauer
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STRABAG SE
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Verbund AG
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ZUMTOBEL AG
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Indizes
ATX Prime
3,378.94 EUR 7.17 EUR 0.21 %
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Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,21 Prozent auf 3.378,94 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 3.372,43 Punkten in den Handel, nach 3.371,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.392,50 Punkte, das Tagestief hingegen 3.369,73 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,260 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.288,26 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 2.996,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der ATX Prime 2.318,31 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 27,12 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.392,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), Polytec (+ 3,03 Prozent auf 5,10 EUR), Frequentis (+ 2,89 Prozent auf 67,70 EUR), PORR (+ 2,76 Prozent auf 37,20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 166,40 EUR), Rosenbauer (-2,43 Prozent auf 64,20 EUR), Vienna Insurance (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR) und Verbund (-1,47 Prozent auf 60,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402.967 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
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08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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