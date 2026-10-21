DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,12 +2,5%Nas 26.697 +1,0%Bitcoin 75.357 +2,0%Euro 1,1223 -0,1%Öl 109,0 +0,2%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Performance im Blick

Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der ATX Prime gewann schlussendlich an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.30 EUR 2.40 EUR 8.30 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
174.60 EUR 11.60 EUR 7.12 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
110.80 EUR 2.80 EUR 2.59 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.20 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
FACC AG
14.04 EUR 0.20 EUR 1.45 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
3.92 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.15 EUR -0.15 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
32.15 EUR 2.00 EUR 6.63 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
56.60 EUR 0.90 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
Rosenbauer
62.00 EUR 1.40 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
UBM Development AG
14.75 EUR -0.60 EUR -3.91 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.46 EUR -0.01 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.16 EUR -0.23 EUR -1.40 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,221.90 EUR 53.84 EUR 1.7 %
News | Analysen

Am Mittwoch sprang der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1,70 Prozent auf 3.221,90 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,063 Prozent höher bei 3.170,06 Punkten, nach 3.168,06 Punkten am Vortag.

Bei 3.225,56 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.167,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,075 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.380,05 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3.202,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.311,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,21 Prozent aufwärts. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), AMAG (+ 4,25 Prozent auf 31,90 EUR), PORR (+ 4,06 Prozent auf 32,05 EUR), Raiffeisen (+ 3,51 Prozent auf 59,00 EUR) und Rosenbauer (+ 2,97 Prozent auf 62,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR), Warimpex (-2,11 Prozent auf 0,47 EUR), UBM Development (-0,66 Prozent auf 15,00 EUR), FACC (-0,57 Prozent auf 13,96 EUR) und Wienerberger (-0,56 Prozent auf 16,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 499.213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,846 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.