Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Zuschläge

ATX Prime-Performance im Blick

21.10.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime gewann schlussendlich an Wert.

Am Mittwoch sprang der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1,70 Prozent auf 3.221,90 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,063 Prozent höher bei 3.170,06 Punkten, nach 3.168,06 Punkten am Vortag.

Bei 3.225,56 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.167,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,075 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.380,05 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3.202,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.311,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,21 Prozent aufwärts. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), AMAG (+ 4,25 Prozent auf 31,90 EUR), PORR (+ 4,06 Prozent auf 32,05 EUR), Raiffeisen (+ 3,51 Prozent auf 59,00 EUR) und Rosenbauer (+ 2,97 Prozent auf 62,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR), Warimpex (-2,11 Prozent auf 0,47 EUR), UBM Development (-0,66 Prozent auf 15,00 EUR), FACC (-0,57 Prozent auf 13,96 EUR) und Wienerberger (-0,56 Prozent auf 16,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 499.213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,846 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net