Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Index im Fokus

Anleger in Wien schicken den ATX Prime am Morgen erneut ins Plus.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 09:09 Uhr via Wiener Börse 2,60 Prozent höher bei 3.166,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,019 Prozent auf 3.086,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3.085,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.166,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.086,40 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Stand von 2.898,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.618,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 2.189,12 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 19,11 Prozent. Bei 3.166,13 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 14,66 Prozent auf 176,80 EUR), FACC (+ 7,48 Prozent auf 17,24 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), Wienerberger (+ 4,78 Prozent auf 24,56 EUR) und Palfinger (+ 4,05 Prozent auf 34,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-3,82 Prozent auf 2,52 EUR), OMV (-3,15 Prozent auf 56,85 EUR), Marinomed Biotech (-1,89 Prozent auf 10,40 EUR), Verbund (-0,52 Prozent auf 57,35 EUR) und EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 56.806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,336 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net