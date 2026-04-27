Zuversicht in Wien: Gewinne im ATX Prime

ATX Prime im Blick

Der ATX Prime verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 2.874,19 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 2.853,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2.852,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.852,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.878,09 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 2.618,72 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 2.788,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.045,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,13 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2.953,91 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell OMV (+ 2,22 Prozent auf 59,80 EUR), BAWAG (+ 1,99 Prozent auf 148,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,62 Prozent auf 16,28 EUR), Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 65,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,20 Prozent auf 101,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-4,93 Prozent auf 2,70 EUR), Palfinger (-4,07 Prozent auf 35,40 EUR), Marinomed Biotech (-3,76 Prozent auf 12,80 EUR), Verbund (-3,15 Prozent auf 63,10 EUR) und AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 90,20 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 74.980 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net